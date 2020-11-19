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Почему болит пупок во время беременности

Беременность

Практически с первых дней беременности женщина испытает много тех ощущений, которые ей довольно-таки непривычные, некоторые из них будут причинять боль. Некоторые болевые ощущения это повод обратиться к врачу, а есть те, о которых и вовсе не нужно беспокоиться. Когда болит пупок, волноваться не стоит, ведь это объясняет медицина.

Когда будущая мама ждёт ребенка, в её организме происходит множество довольно непростых перестроек, даже если всё проходит без патологий, и проблем со здоровьем в самых разных органах женщины будут возникать болевые или дискомфортные ощущения.

Со временем пупок выступит и зачастую начнет болеть, главные причины:

  • банальное растяжение кожи из-за того, что живот стал большим;
  • слабый пресс;
  • гормональная перестройка тканей и связок матки;
  • обычное смещение органов, которые объясняются ростом плода;
  • обычный процесс замедления кишечника при беременности.

Это далеко не полный перечень природных процессов, что происходят в теле беременной женщины, что могут вызвать болевые ощущения в области пупка, зачастую они терпимые и абсолютно нормальные при беременности. Но, если данная боль будет тянущей и вместе с ней появится рвота, тошнота и повышенная температура необходимо срочно обратиться к врачу, ведь это очень похоже на обострение хронических заболеваний или вирусную инфекцию.

Если нет подобных симптомов, беременность протекает нормально, но боли в пупке есть, тогда необходимо для того, чтобы её уменьшить придерживаться правильного питания, принимать витамины, делать упражнения для укрепления пресса и избавиться от хронических заболеваний.

Для того, чтобы минимизировать болевые ощущения необходимо:

  • носить одежду для беременных;
  • при первых признаках усталости бросать работу и отдыхать;
  • соблюдать режим, что прописал доктор, плавать и по возможности заниматься йогой и гимнастикой для беременных женщин;
  • регулярно проводить время на свежем воздухе в хорошую погоду и пользоваться косметическими кремами, что помогают от растяжек.

Как только появились тянущие боли необходимо выполнить упражнения для дыхания, легкий самомассаж и нанести крем или масло против растяжек кожи. Главное не волноваться и помнить, что подобные болевые ощущение часть нормального протекания беременности, ведь малыш растет и растягивает живот.

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